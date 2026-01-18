Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile oynadığı maçta normal süreyi 89-89 tamamladı. Uzatmada 103-91'lik skorla galip geldi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu,

Karşıyaka : Sokolowski 17, Samet Geyik 12, Manning 14, Alston 7, Moody 15, Young 23, Serkan Menteşe, Gordic, Bishop 11, Ege Özçelik, Mert Celep 4

Aliağa Petkimspor: Efianayi 7, Whittaker 22, Franke 23, Blumbergs 8, Sajus 4, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav 7, Floyd 3, Brown 17,

1.? ?Periyot: 19-15

Devre: 35-40

3.? ?Periyot: 59-67

Normal süre: 89-89

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karşıyaka, sahasında Aliağa Petkimspor'u, normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatma sonunda 103-91 yendi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Spor
