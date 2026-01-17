Haberler

Karşıyaka potada Petkim'le oynuyor

Karşıyaka potada Petkim'le oynuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, evinde Aliağa Petkimspor ile oynayacak. Karşıyaka, ligdeki düşme hattından kurtulmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor. Ayrıca, altyapıdan gelen genç oyuncular milli takıma seçildi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursaspor'a 86-84 mağlup olan Karşıyaka yarın evinde Aliağa Petkimspor'la kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak İzmir derbisi saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Biletler platin blok 2 bin 500, VIP blok 2 bin, tribün 200 TL'den satışa sunuldu. Ligde 15 maçta 3 galibiyetle düşme hattında 15'inci sırada yer alan Karşıyaka, 5 galibiyeti bulunan 12'nci basamaktaki rakibini yenerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor.

KSK'DE MİLLİ GURUR

Karşıyaka'da altyapımızdan yetişen A Takım oyuncusu Yalın Yıldız ve altyapı oyuncusu Bora Tahmaz, 2026 Genç Erkekler Turnuvası hazırlıkları kapsamında Türkiye 18 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımı'na seçildi. Altyapı oyuncusu Beşir Briant ise FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'na seçildi. Yeşil-kırmızılılar, "Sporcularımızı tebrik eder, kendilerine ve milli takımımıza başarılar dileriz" mesajı yayınladı.

PETKİM'DE YİĞİT İMZALADI, UTOMİ GİTTİ

Aliağa Petkimspor'da altyapıdan yetişen skorer guard Yiğit Kılavuz, 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan bildiride, "Genç yeteneğimiz Yiğit Kılavuz'a A Takım seviyesinde nice zaferler ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu arada Petkimspor, ABD'li kısa forvet Daniel Utomi ile yollarını ayırdı. Yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Daniel Utomi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü

Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev