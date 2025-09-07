Karşıyaka, Afyonspor'u 2-1 Yendi

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Kemal Dizdar, Kenan Gende, Mustafa Özel

KARŞIYAKA: Tunay – Alpay, Erhan, Erol, Ferdi, Harun (Dk. 82 Hıdır), Mehmet Güneş (Dk. 69 Ahmet Yağız), Ensar, Onur (Dk. 82 Samet), Tolga (Dk. 69 Selim), Hamza (Dk. 56 Selahattin)

AFYONSPOR: Alperen – Berat, Arda, Halef, Turan Toygu, Emre, Tolgahan (Dk. 64 Ali Eray), Mehmet Eren (Dk. 57 Utkucan Buğra), Abdulkadir (Dk. 82 Çağdaş), Tufan, Cihan (Dk. 82 Efe)

GOLLER: Dk. 34 Cihan (Afyonspor), Dk. 43 Onur, Dk. 55 Ensar ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Tolgahan, Alperen (Afyonspor)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla sezonun ilk maçında lige sıkıntılı hazırlanan Afyonspor'u iç sahada mağlup etti: 2-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karşıyaka'nın geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu maçta konuk ekip 34'üncü dakikada Cihan'ın golüyle öne geçti. Onur'un 43'üncü dakikadaki golüyle skoru eşitleyen İzmir ekibi, ikinci yarıda 55'inci dakikada Ensar'la galibiyete ulaştı.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bornova 1877'yle oynaması gereken maça çıkamayan Afyonspor, Karşıyaka deplasmanı için İzmir'e 4 profesyonel isim hariç amatör oyunculardan oluşan toplama kadrosuyla geldi. Mali sıkıntıları nedeniyle Kredi Yurtlar Kurumu'nda konaklayan konuk takımın maç öncesi öğlen yemeği masrafını da Afyonspor'un talebi üzerine Karşıyaka karşılayıp rakibe jest yaptı.