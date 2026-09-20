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Karşıyaka 90+6'da 2-2 yaptı, 5 yıl sonra ilk 3 maçta galibiyetsiz kaldı

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Karşıyaka 90+6'da 2-2 yaptı, 5 yıl sonra ilk 3 maçta galibiyetsiz kaldı
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Bursa Yıldırımspor deplasmanında iki kez yenik duruma düşen Karşıyaka, 90+6'da Eren Arda Şan'ın golüyle 2-2 beraberliği kurtardı. İlk 3 haftada galibiyeti olmayan yeşil-kırmızılı ekip, 5 yıl sonra ilk kez ilk 3 maçta galibiyet alamayıp zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.

SEZON öncesi 9 yıldır kurtulamadığı 3'üncü Lig'de şampiyonluğun favorilerinden olan Karşıyaka, maratona ilk iki haftada 1 puanla başladıktan sonra iki kez yenik duruma düştüğü Bursa Yıldırımspor deplasmanında beraberliği uzatmanın sonunda kurtarabildi. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 15 yeni transferle girdiği sezonda ilk iki haftada Etimesgutspor'a 1-0 yenilip, Altay'la İzmir derbisinde 1-1 berabere kalan Kaf-Kaf, Bursa Yıldırımspor deplasmanında iki kez yenik duruma düşüp son anda 2-2'lik beraberliği yakaladı. Karşıyaka'yı ipten alan golü 90+6'ncı dakikada İstanbulspor'dan kiralanan 20 yaşındaki Eren Arda Şan attı. Eren Arda, 85'inci dakikada oyuna girdiği maçta takımına 1 puanı getiren isim oldu.

5 YIL SONRA İLK

Son 3 yıldır play-off oynayarak 2'nci Lig hedefine ulaşamayan yeşil-kırmızılı ekip, son dakikada beraberliğine rağmen şampiyonluk hayalleri kurduğu sezonda ilk 3 haftada zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. Play-off potasına bile giremeyen Karşıyaka, 5 yıl sonra ilk kez ilk 3 maçta galibiyet alamadı. İzmir ekibi son olarak 2021-22'de ilk 3 haftayı yine 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçmişti.

TARAFTAR KIZGIN

Karşıyaka'da deplasmanda son dakikada alınan puandan memnun olmayan taraftarlar sanal medyada teknik direktör Burhanettin Basatemür ve takımı eleştirdi. Bursa deplasmanında ilk 11'de 3 değişiklik yapan Burhanettin Basatemür ilk iki haftada değişmeyen kadrodan Mahmut Şat, Hıdır ve sakatlanan Veysel Karani'nin yerine yeni transferlerden Mevlüt Can, Aykut ile Enes'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, takımı 84'üncü dakikada ikinci kez yenik duruma düşünde 85'ten sonra 4 değişiklik yaparak skoru çevirebildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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