Karşıyaka, 3'te 3 ile zirveye yerleşti

3. Lig 4. Grup'ta Kütahyaspor ve Balıkesirspor'u mağlup eden Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür liderliğinde başarılı bir başlangıç yaptı. Basatemür, takımın rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yepyeni kadrosuyla ilk hafta Afyonspor'u yendikten sonra son iki haftada da şampiyonluk hedefiyle kurulan Kütahyaspor ve Balıkesirspor'u mağlup etmeyi başarıp 3'te 3 yapan Karşıyaka erken havaya girmeyecek. Henüz ilk haftalardan puan kayıpsız zirveye yerleşerek gücünü kanıtlayan yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Burhanettin Basatamür ayaklarının yere sağlam basacağını söyledi. Balıkesirspor maçından kendi adlarına gereken dersleri çıkardıklarını belirten Basatemür, futbolda rehavetin ne kadar tehlikeli olduğunu gördüklerini dile getirdi. Kolay maçlarının olmayacağını ifade eden Basatemür, her hafta tüm rakiplerinden iyi olmak zorunda olduklarını vurguladı.

Başarılı teknik adam, "Balıkesirspor'da grubumuzun iddialı ekiplerinden bir tanesi. Sezona iyi bir başlamadılar. Bize karşı farklı motive olacaklarını biliyorduk. Rakibiz öne geçtikten sonra direnci arttı. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle önce oyunumuzu düzeltmeye çalıştık. Oyunumuzu düzeltip skor üretmek için harekete geçmeyi planladık. Devre arası ekibimizle bu yönde konuştuk. Zorlu karşılaşmada geriye düştükten sonra oyunu düzeltip ardından skoru da lehimize çevirmek çok önemliydi. Oyuncularımız bunların hepsini başardı. Bizim bu ligde kolay maçımız olmayacak. Tüm rakipler bize karşı daha fazla motive olup sahaya çıkacak. Biz hepsinden daha iyi olmak zorundayız. Onun içinde ayaklarımız yere basmalı. Haftalık skorlarla havaya girmemeliyiz. Disiplinli bir şekilde çalışmalarımıza devam etmek zorundayız" dedi.

GENÇLER GÖZ HAPSİNDE

Daha önce görev yaptığı takımlarda birçok genç futbolcuyu vitrine çıkaran Burhanettin Basatemür idaresinde yeni kurulan Karşıyaka'da çok sayıda futbolcu sezonun hemen başında üst liglerdeki ekiplerin radarına girdi. Alsancak Stadı'nda oynanan Balıkesirspor mücadelesinde başta Süper Lig olmak üzere üst liglerden çok sayıda kulübün oyuncu izleme komitesi Karşıyaka'nın genç oyuncularını takip etmek için tribünde yerini aldı. Süper Lig'den Alanyaspor, Gençlerbirliği ve 1'nci Lig'in Egeli temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün scout ekipleri maçı takip etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yardımcılarının da maçı locadan izleyip notlar aldıkları öğrenildi.

