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Karşıyaka işi sıkı tutacak

Karşıyaka işi sıkı tutacak
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3. Lig'de yeni sezonda 2. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka, geçen sezonun iddialı rakipleri Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor ile aynı grupta yer alıyor. İzmir derbilerinde Altay ve Bucaspor 1928 ile karşılaşacak olan yeşil-kırmızılı ekip, zirve yarışı vermeyi hedefliyor.

3'üncü Lig'de yeni sezonda 2'nci Grup'ta yer alacak Karşıyaka, geçen sezonda karşılaştığı iddialı rakiplerinin arasında işi sıkı tutup zirve yarışı vermeye çalışacak. Bu sezon 4 yerine 3 grupta oynanacak ligde 9'uncu yılını geçirecek Kaf-Kaf'ın grubundaki geçen sezon play-off oynayan Balıkesirspor, yıldız transferler yaptı. Karşıyaka'nın eski golcülerinden Emre Gemici'yi, Eskişehirspor'un skorer kanat oyuncusu Akın Akman'ı alan Bal-Kes'in kadrosunda yine yeşil-kırmızılıların eski yıldızı Ali Sinan Gayla da yer alıyor.

Ligde yine geçen yıl play-off oynayan Eskişehirspor, son iki yıldır finale çıkıp geçen sezon Kaf-Kaf'ı eleyen Ayvalıkgücü Belediyespor da gruptaki rakipler olacak. Yeşil-kırmızılı ekip gruptaki İzmir derbilerinden yine ezeli rakibi Altay'ın yanı sıra küme düşen Bucaspor 1928'le karşılaşacak. Tire 2021 FK, Gaziemir Spor olarak lige katılacak. Bursa'dan Nilüferspor ve Bursa Yıldırımspor, lige yeni çıkan Konya ekibi 1922 Akşehirspor, Ankara'dan Etimesgutspor, Antalya ekipleri Alanya 1221, Kepezspor gibi rakipler grupta yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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