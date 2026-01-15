Haberler

Kars'ta 17 yaş altı serbest ve grekoromen stil güreş müsabakaları başladı

Kars'ta İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda başlayan 17 yaş altı serbest ve grekoromen güreş müsabakalarıyla genç sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmak için mücadele ediyor. Organizasyona büyük ilgi gösterildiği ve Kars'ın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtildi.

İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasınoın ardından başlayan organizasyonda sporcular, Türkiye Şampiyonasına katılmak için ter dökecek.

Güreş Federasyonu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Koordinatörü Muhammed İlkan, AA muhabirine, Kars'ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Katılımı daha az bekliyorduk ama büyük ilgi beni de şaşırttı. Müsabakalar kaliteli ve bu da Kars'a bir heyecan kattı. Biz de memnunuz, güzel müsabakalar oluyor, organizasyonun eksiksiz yapılması bizleri memnun etti. İnşallah daha büyük müsabakaları da Kars'ta yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü ise Türkiye'de güreş kültürünün ve sporun tabana yayılması ile bu tür faaliyetlerin Kars'ta yapılmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirtti.

Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney de sporcuların ilk 10'a girip Türkiye Şampiyonasına katılmak için mücadele edceklerini dile getirdi.

Sivas'tan gelen Yiğit Korkmaz ve Erzurum'dan katılan Utku Çağatay Söğütlü hedeflerinin federasyon başkanı Taha Akgül gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Spor
