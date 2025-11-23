Haberler

Kars'ta Geleneksel Atlı Spor Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Kars'ta Geleneksel Atlı Spor Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türklerin geleneksel atlı spor dallarından cirit ve at yarışları, Kars'ın Selim ilçesindeki Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte büyük ilgiyle izlendi. Cirit gösterisi ve at yarışlarıyla dolu bir gün geçiren vatandaşlar, organizasyondan memnun kaldıklarını ifade etti.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları, savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit ve at yarışları, köylüler tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Selim ilçesine bağlı köylerdeki atlı spor kulüpleri tarafından organize edilen etkinlikte, ilk olarak Selim ilçesindeki 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ile Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü cirit gösterisi düzenledi.

Kumlu zemindeki sahada atlarını koşturan sporcuların kıyasıya mücadelesini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Cirit gösterisinden sonra destinasyon merkezinin arka kısmındaki alanda 40 atın katıldığı 4 kategoride yarış düzenlendi.

At yarışları öncesinde tertip komitesi üyeleri "Kadına şiddete sıfır tolerans" yazılı pankart açtı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Yarış parkurunda zaman zaman küçük kazalar da meydana geldi. Virajı alamayarak atından düşen sporcu tekrar atına binip yarışa devam etti. Yarışmanın son turunda bayılarak yere düşen at ise veteriner hekimin müdahalesiyle ayağa kalktı.

Yarışmalarda dereceye giren sporcu ve at sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, hafta sonunda güzel bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Bugün destinasyon merkezimizde önce cirit gösterisi yaptık. Kazasız belasız geçti, ciridin ardından hemen at yarışlarımız başladı. Günden güne teşvik daha çok oluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Seyircilerden Kadir Azak da Giresun'dan Kars'a gezmeye geldiklerini anlatarak, "İlk defa böyle bir şeye şahit olduk, daha önceden görmemiştik, televizyonlardan görüyorduk. Şimdi canlı canlı ilk defa izledik." diye konuştu.

At yarışları organizatörü Atilla Akbaba ise güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, herkesi bu sporu yaşatmaya davet etti.

Yerli Atlar kategorisinde birinci olan Karayel atının binicisi İbrahim Kızılaslan, "Atım yarışı alacağından emin gibi koşuyordu, bileği güçlü bir attır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Düzenlenen etkinliğe Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, il protokolünden bazı isimler, çevre ilçe ve köylerden vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralının ilk sözü herkesi şaşırttı
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.