Kars'ta sarı-kırmızı gece

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Kars'ta binlerce taraftar, sokaklara çıkarak büyük bir kutlama yaptı. Faikbey Caddesi'nde meşalelerle yapılan kutlamalarda coşku doruğa ulaştı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Kars'ta büyük coşkuya sahne oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından sokaklara akın ederken, Faikbey Caddesi adeta bayram yerine döndü.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Kars'ta binlerce taraftar kutlamalara başladı.

Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şehir merkezinde uzun kuyruklar meydana getirdi. Kornalar eşliğinde Faikbey Caddesi'ne akın eden vatandaşlar, marşlar söyleyip tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Cadde boyunca yoğunluk oluşturan taraftarların coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.

Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, bazı taraftarlar araçlarının üzerine çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu. Genç, yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Galatasaray taraftarı, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Öte yandan polis ekipleri, kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kars'ta gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamalar, sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarların unutulmaz şampiyonluk gecelerinden biri oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
