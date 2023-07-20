Kars'ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

Kars'ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası nefesleri kesiyor. 17 temmuz 2023 tarihinde başlayan şampiyonada erkek ve kadın boksörler finale kalmak için kıyasıya mücadele ediyor. Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda devam eden şampiyona Türkiye genelinde 66 ilden 412 Erkek ve 221 Kadın sporcunun katılımıyla devam eden şampiyona Karslılardan da yoğun ilgi gördü. Açılışı Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ayhan Yüreğir, Kars Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, ASKF Başkanı Yasin Zerman, Kars Boks İl Temsilcisi Ayhan Sönmez katılımıyla yapılan şampiyonada kadınlar 22 Temmuz 2023 tarihinde erkekler ise 23 Temmuz 2023 tarihlerinde final karşılaşmalarında şampiyonluk için ter dökecek.