Kars'ta derbi zaferi coşkusu: Sarı-kırmızılılar sokaklara akın etti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbi, yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında büyük yankı uyandırdı. Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray'ın 3-0'lık net galibiyeti, Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.

Karşılaşmanın son düdüğünü hakem Yasin Kol çaldığı anda şehirde sevinç çığlıkları yükseldi. Evlerinden çıkan taraftarlar, kısa sürede cadde ve sokaklarda toplanarak galibiyeti kutlamaya başladı. Özellikle araç konvoyları dikkat çekerken, klakson sesleri Kars gecesine damga vurdu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'dan geldi. Farklı skor, taraftarların coşkusunu daha da artırdı. Sarı-kırmızılı bayraklar açan kalabalık, tezahüratlar eşliğinde uzun süre kutlama yaptı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı