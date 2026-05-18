Kars'ta 19 Mayıs coşkusu sahaya taştı: Dostluk maçında kazanan kardeşlik oldu

Kars'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımı ile Kars Veteranlar arasında oynanan dostluk maçı 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Tribünlerin dolduğu karşılaşmada centilmenlik ön plandaydı.

Kars'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel futbol karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımı ile Kars Veteranlar arasında oynanan dostluk maçı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Gol düellosuna dönüşen mücadele 4-4'lük eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın gerçek kazananı dostluk ve kardeşlik oldu.

Kentte bayram coşkusunun yoğun şekilde hissedildiği etkinlikte, Şehir Stadı tribünleri dolduran vatandaşlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki takım da tempolu bir oyun ortaya koyarken, sahada centilmenlik ön plandaydı. Tecrübeli isimlerin yer aldığı Kars Veteranlar ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekibi, sergiledikleri mücadeleyle alkış topladı.

Maç boyunca karşılıklı atılan goller izleyenlere adeta nefes kesen bir futbol şöleni sundu. İlk yarıda üstünlüğü ele geçiren taraf zaman zaman değişirken, ikinci yarıda tempo daha da arttı. Son dakikalara kadar heyecanın sürdüğü mücadelede iki ekip de galibiyet için büyük çaba sarf etti. Ancak karşılaşma 4-4'lük beraberlikle tamamlandı.

Etkinlik sonunda sporun birleştirici gücüne dikkat çekilirken, 19 Mayıs ruhunun sahaya en güzel şekilde yansıdığı ifade edildi. Oyuncular maç sonrası birbirlerini tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yetkililer, gençlerle tecrübeli sporcuları bir araya getiren bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, sportif etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
