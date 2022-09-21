Kars spor haberi: Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Diyarbekir Spor A.Ş hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, nezaretinde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip Diyarbakır deplasmanından tur atlayarak dönmenin hesapları yapılıyor.

Kupa maçlarının atmosferinin ligden çok farklı olduğuna dikkat çeken Teknik Patron Çelik, "Kupa da karşılaşacağımız rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de bizim de gücümüz belli, deplasmanda oynayacağız. Zor bir karşılaşma olacak. Bizim hedefimiz belli, sporcularıma güveniyorum. Diyarbakır'da tur atlayan taraf biz olacağız" dedi.

Kars 36 Spor'un çok genç bir ekip olduğunu ifade eden Yusuf Sacit Çelik, "Kadromuz gençlerden oluyor. Tecrübeli oyuncularımızla gençlerimizi harmanladık. Çok iyi bir uyum var. Sporcularım sahada ellerinden geleni yapacak, buna inanıyorum. Bizler inandık ve kenetlendik. Kupada gideceğimiz son noktaya kadar gideceğiz. İnşallah gülen taraf biz olacağız" diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda yapılan antrenmanlarda sporcuların kıran kırana mücadelesi dikkat çekerken, Teknik Direktör Çelik, hata yapan oyuncularını antrenmanı durdurarak sık sık uyardı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Erkan Aydın ve bir grup taraftar da izledi. - KARS