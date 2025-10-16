Haberler

Kars Olimpik Buz Sporları Salonu Yeni Sezona Merhaba Dedi

Kars Olimpik Buz Sporları Salonu Yeni Sezona Merhaba Dedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Olimpik Buz Sporları Salonu, short track gösterisi ve buz hokeyi maçıyla açılışını gerçekleştirdi. Narman Spor Kulübü, buz hokeyi karşılaşmasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 12-11 mağlup etti.

KARS Olimpik Buz Sporları Salonu, short track (sürat pateni) gösterisi ve buz hokeyi maçıyla yeni sezona 'merhaba' dedi.

Kars Olimpik Buz Sporları Salonu, düzenlenen törenle açıldı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen sezon açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk bayraklı Atatürk posteri eşliğinde sahaya çıkan short track sporcuları, gerçekleştirdikleri gösterilerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gösterinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Narman Spor Kulübü buz hokeyi takımları karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Narman Spor Kulübü, rakibini 12-11'lik skorla mağlup etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Kars'ın buz sporlarında çok iddialı olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, "Sezon açılışını gerçekleştirdik. Erzurum'dan iki takımımız geldi, müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Kars'taki short track sporcuları da güzel bir gösteri sundu. Buz sporlarında çok iddialıyız, Kars'ı bu alanda daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.