Kars Olimpik Buz Sporları Salonu Yeni Sezona Merhaba Dedi

KARS Olimpik Buz Sporları Salonu, short track (sürat pateni) gösterisi ve buz hokeyi maçıyla yeni sezona 'merhaba' dedi.

Kars Olimpik Buz Sporları Salonu, düzenlenen törenle açıldı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen sezon açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk bayraklı Atatürk posteri eşliğinde sahaya çıkan short track sporcuları, gerçekleştirdikleri gösterilerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gösterinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Narman Spor Kulübü buz hokeyi takımları karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Narman Spor Kulübü, rakibini 12-11'lik skorla mağlup etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Kars'ın buz sporlarında çok iddialı olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, "Sezon açılışını gerçekleştirdik. Erzurum'dan iki takımımız geldi, müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Kars'taki short track sporcuları da güzel bir gösteri sundu. Buz sporlarında çok iddialıyız, Kars'ı bu alanda daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.