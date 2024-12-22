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Kars 36 Spor, Rize Özel İdare Spor ile Berabere Kaldı

Kars 36 Spor, Rize Özel İdare Spor ile Berabere Kaldı
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Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Rize Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kalırken, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel taraftarlara çorba ikramında bulundu. Başkan Adıgüzel, gelecekte de taraftarların yanında olacaklarını belirtti.

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Rize Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı izleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzeli yeşil beyazlı taraftarlara çorba ikramında bulundu.

Başkan Adıgüzel, "Bugün Kars 36 Sporumuzun Rize Özel İdare Spor ile maçı var, bizlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak maça gelen vatandaşlarımıza ve taraftarlarımıza bu soğuk kış gününde içleri ısınsın diye çorba ikramında bulunuyoruz. Bundan sonrada zaman zaman taraftarlarımızın yanında olacağız inşallah" dedi.

Öte yandan Kars 36 Spor kendi sahası önünde puan kaybetmeye devam ediyor. yeşil beyazlı ekip, Rize Özel İdare Spor karşılaşmasından da 1 puanla ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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