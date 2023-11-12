Kars 36 Spor, Arsin İdmanyurdu'nu 4-1 mağlup etti

Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Arsin İdmanyurdu'nu 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Kars 36 Spor, Arsin İdmanyurdu Spor kendi saha ve seyircisi önünde 4-1 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Arsin İdmanyurdu Spor konuk etti.

Prof Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya yeşil beyazlı ekip başladı. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren rakibine üstülük sağlayan yeşil beyazlı ekip, 9'uncu dakikada Yeldar Yamaç'ın attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Kars 36 Spor 23'üncü dakikada Emirhan Kahraman Gökbudak ve 45'inci dakika da Ali Eren Demirkol'un attığı gollerle rakibi karşısında 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da 3-0 Kars 36 spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 2'inci devresine başlayan taraf konuk Arsin İdmanyurdu Spor oldu. Konuk ekip karşılaşmanın 2'inci devresinde oyuna giren Barış Kazer'in attığı golle durumu 3-1 yaptı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında yeşil beyazlı ekip 76'ıncı dakikada Yeldar Yamaç'ın attığı golle durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Kars 36 Spor karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan taraf oldu. - KARS