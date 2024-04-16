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Karnesi dikkat çekiyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına Alman hekem

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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takımımız olan Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.

KANARYA'NIN KADER MAÇINA ALMAN HAKEM

Perşembe günü saat 22:00'de Kadıköy'de oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ PARLAK

Alman hakem Tobias Stieler, kariyerini boyunca 3 kez Türk takımlarının maçını yönetti. Takımlarımız bu maçların 1'ini kazanırken, diğer maçlar eşitlikle sona erdi.

İşte o karşılaşmalar;

  • Türkiye 3-3 Lüksemburg
  • Arnavutluk 0-2 Türkiye
  • Genk 1-1 Beşiktaş
Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Olympiacos Fenerbahçe Konferans Almanya Futbol Spor Haberler

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