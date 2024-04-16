Karnesi dikkat çekiyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına Alman hekem
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takımımız olan Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.
KANARYA'NIN KADER MAÇINA ALMAN HAKEM
Perşembe günü saat 22:00'de Kadıköy'de oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.
TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ PARLAK
Alman hakem Tobias Stieler, kariyerini boyunca 3 kez Türk takımlarının maçını yönetti. Takımlarımız bu maçların 1'ini kazanırken, diğer maçlar eşitlikle sona erdi.
İşte o karşılaşmalar;
- Türkiye 3-3 Lüksemburg
- Arnavutluk 0-2 Türkiye
- Genk 1-1 Beşiktaş