Karne öncesi Sarıgöllü öğrenci Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Yiğit Alp Koşaraslan, yarışmalarda 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 100 metre kurbağalama branşlarında il birincisi olurken, 50 metre serbest yüzme dalında ise il ikinciliğini elde etti. Karne öncesi gelen bu önemli başarı, Sarıgöl'de ve okulunda büyük sevinç yaşattı.

Okul Müdürü Kazım Ceylan, öğrencisinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencimiz üç dalda il birincisi, bir dalda ise il ikincisi oldu. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Karne öncesi okulumuza büyük bir sevinç yaşattı" dedi. - MANİSA