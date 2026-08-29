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Kardeşler aynı turnuvada Türkiye şampiyonu oldu

Kardeşler aynı turnuvada Türkiye şampiyonu oldu
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İzmir Fuar Kupası Karate Turnuvası’nda mücadele eden kardeşler Meriç ve Mehmet Ünal, kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İzmir Fuar Kupası Karate Turnuvası'nda mücadele eden kardeşler Meriç ve Mehmet Ünal, kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İzmir'de 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen İzmir Fuar Kupası Karate Turnuvası, farklı yaş ve kilo kategorilerinde sporcuların mücadelesine sahne oldu. Turnuvada tatamiye çıkan Meriç Ünal ve Mehmet Ünal, elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 8 yaşındaki Meriç Ünal, 42+ kilogram kategorisinde mücadele ederek rakiplerini geride bıraktı ve kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Meriç Ünal, elde ettiği dereceyle altın madalyanın sahibi oldu. 9 yaşındaki Mehmet Ünal ise 44+ kilogram kategorisinde mücadele etti. Başarılı performans sergileyen Mehmet Ünal da kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Aynı turnuvada iki kardeşin kendi kategorilerinde şampiyonluk elde etmesi ailesi ve antrenörleri tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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