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Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Öncesi Ağrı'da Hazırlık Yapıyor

Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Öncesi Ağrı'da Hazırlık Yapıyor
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Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Ağrı'da gerçekleştiriyor. Yüksek irtifa avantajından faydalanarak teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı bir program ile yoğun bir hazırlık sürecine girdi.

Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını yüksek irtifa avantajı sunan Ağrı'da sürdürüyor.

Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ermenistan'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası öncesi son çalışmalarını Ağrı'da gerçekleştiriyor.

Milli takım, kamp çalışmalarına Ağrı Merkez Spor Salonu'nda başladı. Bin 700 metre rakıma sahip şehirde yüksek irtifa avantajından faydalanmayı hedefleyen milliler, turnuva öncesi teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı bir programla form tutuyor. 10 gün sürecek kampta, milli sporcular, yoğun bir hazırlık süreci geçirecek. Kampın ardından kafile, doğrudan Ermenistan'a geçecek.

Kampın ilk gününde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Milli Takım Teknik Direktörü Okay Arpa, sporcularla bir araya geldi. İl Müdürü Ahmet Çelebi, kampın Ağrı'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teknik ekip ve millilerimizden oluşan 48 kişilik kafileyi 1.630 rakımlı Ağrı ilimizde misafir ediyoruz. Amacımız, milli takımımızı en iyi şekilde ağırlayarak, Avrupa Şampiyonası'na en güçlü şekilde uğurlamak" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Okay Arpa ise, yüksek rakımda yapılan antrenmanların sporcuların performansına katkı sağladığını belirterek, "Ağrı'nın rakımı kampımız için oldukça uygun. Bu yükseklik, sporcularımızın dayanıklılığını artırıyor. Teknik, taktik ve kondisyon açısından yoğun bir program uyguluyoruz. Buradaki ortam oldukça verimli, sporcularımızın motivasyonu da yüksek" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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