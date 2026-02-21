Haberler

Karate Gençler grup birinciliği Balıkesir'de başladı

Karate Gençler grup birinciliği Balıkesir'de başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Karate Genç A-B Grup Birinciliği müsabakaları, 20 ilden 180 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Karate Genç A-B Grup Birinciliği müsabakaları, 20 ilden 180 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Balıkesir'e gelen genç sporcular, hem sportif başarı elde etmek hem de illerini en iyi şekilde temsil etmek amacıyla tatamiye çıkarken, organizasyon büyük heyecan ve coşkuya sahne oldu.

Açılış seremonisinde konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir'in ulusal düzeyde önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, "Gençlerimizin sporla iç içe olması; disiplinli, sağlıklı ve öz güvenli bireyler olarak yetişmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Karate branşı, sporcularımıza sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda saygı, sabır ve öz disiplin gibi önemli değerler de kazandırmaktadır. Bu anlamlı organizasyonda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen antrenörlerimize, hakemlerimize ve organizasyonda görev alan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek olan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, Okul Sporları Karate Türkiye Birinciliği finallerine katılma hakkı elde edecek. Balıkesir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra şehrin spor altyapısı ve organizasyon kapasitesinin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

"Savcıyım" diyen kadının asıl mesleği ortaya çıktı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar

50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar
Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi

Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazanan 90+1'de belli oldu

90+1'de kazandılar! Küme düşme hattı alev alev