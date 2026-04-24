Karate Federasyonundan 'dijital bağımlılığa hayır, spora evet' projesi

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, dijital bağımlılıkla mücadele amacıyla karate organizasyonları düzenleyeceklerini söyledi.

Federasyonda yapılana açıklamaya göre, proje başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, dijital bağımlılığın yaygın olduğu büyük şehirlerde hayata geçirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, etkinliklerle gençleri spora yönlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ancak kontrolsüz kullanımın özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkati çeken Destici, "Uzun süre ekran başında kalmanın fiziksel hareketsizlikten sosyal kopuşa kadar birçok sorunu beraberinde getiriyor. Bu tabloya karşı güçlü çözüm spordur." ifadelerini kullandı.

Projeyi sadece bir spor organizasyonu olarak görmediklerini anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Bu bir farkındalık hareketi. 'Dijital bağımlılığa hayır, spora evet' sloganıyla yola çıkıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başından kaldırıp spor salonlarına, tatamilere taşımak. Karate, bireyin hem bedenini hem zihnini eğiten bir spor dalı. Düzenli antrenman yapan bir çocuk, zamanını daha doğru yönetmeyi öğrenir, odaklanma becerisi artar ve dijital dünyaya bağımlılığı azalır. Biz de bu gücü sahaya yansıtmak istiyoruz."

"İlk etapta İstanbul ve Ankara'da başlayacak"

Osman Fatih Destici, organizasyonların ilk etapta İstanbul ve Ankara'da başlayacağını belirterek, "Büyükşehirlerde dijital bağımlılık oranı çok daha yüksek. Bu nedenle başlangıç noktamızı İstanbul ve Ankara olarak belirledik. Ardından Anadolu'nun birçok ilinde benzer etkinlikler düzenleyeceğiz. Her yaştan gencimizi bu organizasyonlara dahil etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliklerin sadece spor müsabakalarıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda bilinçlendirme faaliyetlerini de içereceğini vurgulayan Destici, ailelerin de sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Destici, projeye yerel yönetimler, okullar ve sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesini beklediklerine değinerek, "Bu bir toplumsal sorumluluk hareketi. Hep birlikte hareket edersek çok daha güçlü sonuçlar alabiliriz. Geleceğimiz olan gençlerimizi dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumak ve onları sporla buluşturmak zorundayız. Karate bu yolculukta önemli bir rehber olacak. Biz de bu bilinçle sahadayız." ifadelerini kullandı.