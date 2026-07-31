Karate antrenörlüğünde bir ilk

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Türkiye Karate Federasyonu arasında imzalanan protokolle, Türkiye'de ilk kez üniversite güvencesinde yürütülecek "Karate Antrenörleri İçin Eğitsel Antrenörlük ve Pedagojik Yeterlik Eğitim Programı" hayata geçirilecek. Akademik temelli programın, Türk sporunda antrenör eğitimine yeni bir dönem başlatması hedefleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) ile Türkiye Karate Federasyonu (TKF), antrenör eğitiminde bilimsel ve pedagojik yaklaşımı esas alan örnek bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında, Türkiye'de ilk kez üniversite güvencesinde ve akademik altyapıyla yürütülecek "Karate Antrenörleri İçin Eğitsel Antrenörlük ve Pedagojik Yeterlik Eğitim Programı" hayata geçirilecek.

İmza törenine Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş, Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Ali Sarıaydın, Asbaşkan Hayrettin Hamurcu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mucip Uludağ ve Erol Kutlu, Genel Sekreter Hacı Beşabadem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, Dünya Karate Federasyonu (WKF) ve Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş katıldı.

Antrenörlerin eğitim bilimleri temelli mesleki yeterliliklerini geliştirmeyi hedefleyen programla, Türk sporunda antrenör eğitimine bilimsel bir bakış açısı kazandırılması ve diğer spor federasyonlarına örnek olabilecek sürdürülebilir bir eğitim modelinin oluşturulması amaçlanıyor.

Program, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin eğitim bilimleri alanındaki akademik birikimi ve uzman öğretim elemanlarının katkısıyla yürütülecek. Eğitimlerde antrenörlerin öğretme, rehberlik etme, etkili iletişim kurma ve sporcuların bütüncül gelişimini destekleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, katılımcıların çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, etik değerlere bağlı ve pedagojik açıdan donanımlı eğitmenler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Beş modülden oluşacak eğitim programında gelişim psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, öğretimin planlanması, sınıf ve eğitim yönetimi ile ölçme ve değerlendirme gibi eğitim bilimlerinin temel disiplinlerinde üniversite öğretim elemanları tarafından eğitim verilecek. Eğitim sonunda antrenörlerin çocuk, genç ve yetişkin sporcuların gelişim özelliklerini dikkate alarak güvenli ve etkili öğrenme ortamları oluşturabilen, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulayabilen ve kamu kurumlarında görev yapabilecek pedagojik yeterliliklere sahip bireyler olarak mesleki gelişimlerini ileri seviyeye taşımaları hedefleniyor.

Yüz yüze ve çevrim içi eğitim modellerinin birlikte uygulanacağı hibrit sistemle gerçekleştirilecek programın, teorik bilgi ile uygulamayı bir araya getirerek sürdürülebilir ve nitelikli bir antrenör eğitim modeli sunacağı belirtildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Türkiye Karate Federasyonu arasında hayata geçirilen iş birliğinin, Türk sporunda antrenör yetiştirme anlayışına bilimsel bir perspektif kazandırmasının yanı sıra üniversite-federasyon iş birliklerine de örnek olacak önemli bir model oluşturması bekleniyor.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje ile akademik temelli antrenör eğitiminin standartlarının yükseltilmesi, sporun farklı branşlarında uygulanabilecek sürdürülebilir eğitim modellerinin geliştirilmesi ve diğer spor federasyonlarına yol gösterici bir örnek oluşturulması hedefleniyor. Projenin, spor eğitiminde kalite odaklı dönüşüme katkı sağlayarak geleceğin antrenörlerinin yetiştirilmesine öncülük etmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı