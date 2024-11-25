Karasuspor ile Hendekspor Maçında Olaylar: 1 Futbolcu Yaralandı
Bölgesel Amatör Lig'de geçen maç sonrasında çıkan kargaşada bir futbolcu yaralandı. Maçın bitiş düdüğüyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü ve Hendekspor'un otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta Karasuspor ile Hendekspor maçının ardından çıkan olaylarda 1 futbolcu yaralandı.
Ligin 9. haftasında dün Karasu Atatürk Stadı'nda karşılaşan Karasuspor ile Hendekspor maçı golsüz berabere kaldı.
Maçın bitiş düdüğüyle bazı taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetler arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede sona erdi.
Bir süre sonra stattan ayrılan Hendekspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda başından yaralanan futbolcu Muhammed Ali Dedik, hastaneye götürülerek tedavi edildi.
Hendekspor Kulübü'nün yaşanan olaylarla ilgili savcılığa şikayette bulunacağı öğrenildi.