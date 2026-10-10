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Karasu'da off-road finalinde 50 sporcu 47 kilometrelik parkurda mücadele etti

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Karasu'da off-road finalinde 50 sporcu 47 kilometrelik parkurda mücadele etti
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Sakarya Karasu'da 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı düzenlendi; 25 araç ve 50 sporcu 47 kilometrelik parkurda mücadele etti. Zorlu arazi nedeniyle bazı ekipler etabı tamamlayamazken, yarışlar yarın Karasu sahilinde devam edecek.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve final ayağında sporcular, zorlu arazi şartlarında şampiyonluk için mücadele etti. 25 araç ve 50 sporcunun katıldığı yarışlarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, bazı ekipler parkurun zorlu şartları nedeniyle etabı tamamlayamadı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final ayağı, Karasu etabıyla devam etti. Pilotlar, Karasu Mahallesi sahil mevkisindeki parkurda bir araya geldi. Hazırlıklarını tamamlayan 50 sporcu, 25 araçla toplam 47 kilometrelik parkuru 4 etap halinde en kısa sürede tamamlamak için direksiyon başına geçti. Zorlu arazi şartlarında ilerleyen pilotlar, şampiyonanın final ayağında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışlar boyunca renkli görüntüler oluşurken, bazı araçlar zorlu parkurda yaşanan talihsizlikler sebebiyle etabı tamamlayamadı. Şampiyonanın final ayağı, yarın Karasu Mahallesi sahilindeki seyircilerin takip edebileceği parkurda devam edecek. Sporcular, 47 kilometrelik "Karasu Kum Fırtınası" etabını 3 kez geçerek şampiyonanın final yarışlarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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