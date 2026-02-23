Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek

Liverpool'da teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun geçmesi halinde ilk transfer talebinin Arda Güler olacağı öne sürüldü.

Fichajes'te yer alan habere göre, Bayer Leverkusen ile başarılı bir dönem geçiren İspanyol çalıştırıcının İngiliz ekibinin başına geçmesi durumunda, Real Madrid forması giyen milli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Alonso'nun, genç oyuncularla kurduğu sistemde Arda Güler'i önemli bir parça olarak düşündüğü belirtilirken, olası bir transfer için şartların oluşması gerektiği vurgulandı. Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Arda Güler'in geleceğine ilişkin resmi bir gelişme bulunmuyor.