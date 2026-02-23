Haberler

Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek

Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek
Güncelleme:
İspanyol basınına göre Xabi Alonso, Liverpool'un başına geçmesi halinde ilk transfer olarak Arda Güler'i talep edebilir.

  • Liverpool'un teknik direktörlüğüne Xabi Alonso geçerse, ilk transfer talebinin Arda Güler olacağı iddia edildi.
  • Xabi Alonso'nun Arda Güler'i sisteminde önemli bir parça olarak düşündüğü belirtildi.
  • Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi devam ediyor ve geleceğine ilişkin resmi bir gelişme bulunmuyor.

Liverpool'da teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun geçmesi halinde ilk transfer talebinin Arda Güler olacağı öne sürüldü.

Fichajes'te yer alan habere göre, Bayer Leverkusen ile başarılı bir dönem geçiren İspanyol çalıştırıcının İngiliz ekibinin başına geçmesi durumunda, Real Madrid forması giyen milli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek

Alonso'nun, genç oyuncularla kurduğu sistemde Arda Güler'i önemli bir parça olarak düşündüğü belirtilirken, olası bir transfer için şartların oluşması gerektiği vurgulandı. Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Arda Güler'in geleceğine ilişkin resmi bir gelişme bulunmuyor.

