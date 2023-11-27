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Kararı anında iptal ettirdi! Ronaldo'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ve Persepolis arasında oynanan maçta kendisine çalınan penaltıyı, hakeme itiraz ederek iptal ettirdi. Yıldız futbolcunun o hareketi büyük beğeni aldı.