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Hapis cezası kararından sonra maça gitti! İmamoğlu'nun salona girişiyle ortalık yıkıldı

Spor Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Saraçhane'de yaptığı konuşmadan sonra Anadolu Efes'in maçına giden Ekrem İmamoğlu'nun tribüne girişiyle tüm salon ayağa kalktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Ekrem İmamoğlu, bu kararın ardından Saraçhane'de bir konuşma yaptı. Ardından basketbol maçına hareket etti.

Karardan sonra basketbol maçına gitti! Hapis cezası alan İmamoğlu'nun salona girişiyle ortalık yıkıldı

ANADOLU EFES'İ DESTEKLEMEYE GİTTİ

İmamoğlu, EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i Baskonia maçında desteklemek için Sinan Erdem Salonu'na gitti. Salonda İmamoğlu'nu gören taraftarlar şaşkınlık yaşadı.

Karardan sonra basketbol maçına gitti! Hapis cezası alan İmamoğlu'nun salona girişiyle ortalık yıkıldı

SALON AYAĞA KALKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salona giriş yaptığı gören taraftarlar ayağa kalktı. İmamoğlu taraftarların yoğun ilgisine alkışla karşılık verip tribünleri selamladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ekrem İmamoğlu Anadolu Efes Spor Haberler

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