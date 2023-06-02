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Karar verildi! Davayı kaybeden Galatasaray, eski oyuncusuna servet ödeyecek

Spor Haberleri

Süper Lig devi Galatasaray, sezon başında sağ bek Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini feshetmişti. Tecrübeli oyuncu, sözleşme feshi nedeniyle FIFA'ya dava açtı. FIFA dosyayı sonuca ulaştırdı ve Galatasaray'ı haksız buldu. Sarı-kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'ye 2 milyon 820 bin 923 euro ödeyecek.

Geçtiğimiz günlerde 23'üncü şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezon başında sağ bek Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini feshetmişti. FIFA, dava hakkındaki kararını verdi.

GALATASARAY HAKSIZ BULUNDU

FIFA dosyayı sonuca ulaştırdı ve Galatasaray'ı haksız buldu. Çıkan karara göre sarı kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'ye 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak.

TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

Oyuncuya yüklü tazminat ödeyecek sarı-kırmızılılar, 45 gün içerisinde bu parayı ödemezse transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

Karar verildi! Davayı kaybeden Galatasaray, eski oyuncusuna servet ödeyecek

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Omar Elabdellaoui Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

İbrahim Demirel:

Türk futbolunun bu ülkeye çok zararı var. Başarı yok her yerlere borçlari var. Avrupada başarılı olmadığınız sürece her geçen gün borca batacaksınız. O statlara giden saflara üzülüyorum.

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