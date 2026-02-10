Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca penaltıdan ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü Sekou Koita'dan geldi. Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararları tartışma yarattı.

TRIO'DA PENALTI POZİSYONU MASAYA YATIRILDI

Yayıncı kuruluşta ekranlara gelen Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

BÜLENT YILDIRIM: PENALTI YOK

Bülent Yıldırım, pozisyonun penaltı çağrışımı yapmadığını belirterek, "Bu kadar muğlak bir pozisyon için VAR müdahalesini asla kabul etmiyorum. Video hakem kanıtlanabilir ihlallerde devreye girer. Burada gereksiz bir müdahale var. Hakem de kolayı seçip penaltı vermiş. Keşke vermeseydi. Penaltı yok" ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇOBAN: VAR MÜDAHALESİ DE YANLIŞ

Deniz Çoban ise hem VAR sürecini hem de kararı eleştirerek, "Elle oynama hakemin yorumuna kalmış. Yanlış bir VAR müdahalesi ve yanlış bir izletme var. Ali Şansalan bu pozisyonu en az 40 saniye izlemeliydi. Oyuncunun topun eline geldiğini görmesi ya da kaçınma şansı yok. Elle oynamanın hiçbir kriterini bulamıyorum. Hem VAR müdahalesi hem penaltı kararı yanlış" dedi.

BAHATTİN DURAN: BÖYLE PENALTI OLMAZ

Bahattin Duran da değerlendirmesinde, "VAR müdahalesi de hakemin kararı da yanlış. Böyle penaltı olmaz" ifadeleriyle pozisyona net bir şekilde karşı çıktı.