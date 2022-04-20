Karar çıktı! Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki hikayesi bitti

Sarı-Lacivertliler'de Ozan'a af yok. Formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor'a kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve takıma döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü.

İPLER KOPTU

Sezon başında Watford'a 6 milyon Avro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü. TRT spor'daki habere göre; eski performansından uzak bir görüntü sergileyen ve Teknik Direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la iplerin tamamen koptuğu belirtiliyor.

DÜŞÜK İHTİMAL

Yönetimin, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda Ozan'ın takımdan ayrılması yönünde karar aldığı öğrenildi. Diğer yandan Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta sahadan para kazanmayı umuyor ancak bu ihtimal düşük.

MENAJERİ TEMASLARDA

2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan'ın, 20 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu arada Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten milli futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.

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