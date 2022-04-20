Karar çıktı! Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki hikayesi bitti - Haberler

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Karar çıktı! Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki hikayesi bitti

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın defteri kapandı. Teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmadan sonra kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcuya af çıkmadı, sezon sonu gönderilecek.

Sarı-Lacivertliler'de Ozan'a af yok. Formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor'a kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve takıma döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü.

Sezon başında Watford'a 6 milyon Avro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü. TRT spor'daki habere göre; eski performansından uzak bir görüntü sergileyen ve Teknik Direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la iplerin tamamen koptuğu belirtiliyor.

Karar çıktı! Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki hikayesi bitti

Yönetimin, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda Ozan'ın takımdan ayrılması yönünde karar aldığı öğrenildi. Diğer yandan Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta sahadan para kazanmayı umuyor ancak bu ihtimal düşük.

2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan'ın, 20 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu arada Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten milli futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.

Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri :

futbol tarihinde az olur boyle durumlar adam oynamadan yıllardır canlı para indiriyor hala talep görüyor bizim göremediğimiz sihirli bir tarafımı var acaba ilginç bir durum

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