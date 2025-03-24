Futbolcular maçı bırakıp gazetecilere saldırdı

Bölgesel Amatör Lig'de bugün oynanan Darıca Gençlerbirliği ile Karamürsel karşılaşmasında yaşanan olaylar, maçın önüne geçti.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Maçın ilk yarısında ve devre arasında yaşanan gerginlikler, hem saha içini hem de tribünleri gerdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Karamürsel kalecisinin, top toplayıcı bir çocuğa küfür ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Bu duruma tepki gösteren basın mensupları ile Karamürselli futbolcular arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile futbolcular, basın mensuplarının üstüne koşarak fiziki müdahalede bulundu. Polis ekipleri devreye girerek, basın mensuplarını saha dışına çıkardı. İlk yarının sona ermesinin ardından tansiyon düşmedi. Karamürselli bir futbolcunun, Darıca Gençlerbirliği taraftarına su fırlatmasıyla tribünler karıştı. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri, ev sahibi takımın taraftarlarına müdahale ederek biber gazı kullandı. Bu durum, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu.