Karaman spor haberi | Ziraat Türkiye Kupası: Karaman FK: 2 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK: 0
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Karaman haberi... Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Karaman FK, normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK'yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Karaman FK, normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK'yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Burak Filik xx, Mehmet Saldıraner xx, Bekir Özçelik xx
Karaman FK: Onur xx, Muhammed Enes xx (Abdulsamet dk. 90 ?), Ahmet Batuhan xx, Hüseyin x, Hasan xxx, Mustafa x (Kadir dk. 46 x), Ahmet Çelik x (Samet dk. 68 x), Emre x (Ensar dk. 46 x), Tugay xx, Ömercan xx, Semih xx (Umur dk. 46 xxx),
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK: Murat x, Zeki Sinan x, Kadir Kaan x (Nurullah dk. 79 x), Alper x, Burak x, Alişan x (Ayhan dk. 61 x), Yusuf Can x, Doğukan x (Halim dk. 115 ?), Ahmet Can x (Gökhan dk. 115 ?), Akın x, Fethi x
Gol: Umut (dk. 95), Hasan Çavdar (dk. 109) (Karaman FK)
Sarı Kartlar: Ahmet Çelik, Ömercan, Kadir, Ahmet Batuhan, Abdulsamet, Orhan, (Karaman FK), Fethi, (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK) - KARAMAN