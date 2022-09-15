Karaman spor haberi | Ziraat Türkiye Kupası: Karaman FK: 2 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK: 0 Spor Haberleri Karaman haberi... Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Karaman FK, normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK'yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Karaman FK, normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK'yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Stat: Kemal Kaynaş Hakemler: Burak Filik xx, Mehmet Saldıraner xx, Bekir Özçelik xx Karaman FK: Onur xx, Muhammed Enes xx (Abdulsamet dk. 90 ?), Ahmet Batuhan xx, Hüseyin x, Hasan xxx, Mustafa x (Kadir dk. 46 x), Ahmet Çelik x (Samet dk. 68 x), Emre x (Ensar dk. 46 x), Tugay xx, Ömercan xx, Semih xx (Umur dk. 46 xxx), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK: Murat x, Zeki Sinan x, Kadir Kaan x (Nurullah dk. 79 x), Alper x, Burak x, Alişan x (Ayhan dk. 61 x), Yusuf Can x, Doğukan x (Halim dk. 115 ?), Ahmet Can x (Gökhan dk. 115 ?), Akın x, Fethi x Gol: Umut (dk. 95), Hasan Çavdar (dk. 109) (Karaman FK) Sarı Kartlar: Ahmet Çelik, Ömercan, Kadir, Ahmet Batuhan, Abdulsamet, Orhan, (Karaman FK), Fethi, (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK) - KARAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye Kupası Karaman Burdur Spor Haberler

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