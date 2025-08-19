Karaman Futbol Kulübü 16. Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü'nün 16. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Yapılan olağanüstü genel kurul sonunda Karaman FK'nın yeni Başkanı Mesut Soyfidan oldu. Şehrin spor camiasının yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, kulübün yeni yönetim ve denetim kurulu da belirlendi.

Başkan Soyfidan, yaptığı açıklamada, "Karaman Futbol Kulübü'nün başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Yeni yönetimimizle şehrimizin spor kültürünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Karaman Futbol Kulübü Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

"Mesut Soyfidan, Murat Çolakoğlu, Halil Alkan, Recep Uysal, Emre Yılmaz, Şevket Dinçer, Aytunç Bozkurt, Ferhat Yarbay, Abdullah Gülcan, Selami Keskin, Mustafa Tezcan, Hüseyin Zenginoğlu, Ömer Sayğıkan, Avni Yağcı, Şevket Varol, Ramazan Çelik ve Osman Tat" - KARAMAN