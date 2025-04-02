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Karaman FK ve Somaspor Golsüz Beraberlik İle Puanları Paylaştı

Karaman FK ve Somaspor Golsüz Beraberlik İle Puanları Paylaştı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karaman Futbol Kulübü, Somaspor ile oynadığı maçı golsüz berabere tamamladı. Maçta hakem olarak Birkan Altındaş görev aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Somaspor ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Birkan Altındaş, Abdullah Melih Karaduman, Orhun Aydın Duran,

Karaman FK: Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, İlke Tankul (Cem Aktaş dk. 83), Yunus Teke, Sabrican Vural (Abdullah Sezgin dk. 46), Abdulkadir Sönmez, Özkan Taştemur (Anıl Gözütok dk. 46), Resul Türkkalesi (Ömer Faruk Yılmaz dk. 70), Mehmet Bağcı, Metehan Mustafa Mollaoğlu (Seçgin Batuhan Fırıncı dk. 61)

Somaspor: Eran Şenol, Erdem Aygül (Hüseyin Solaklı dk. 79), Kenan Fakılı (Hasan Ali Adıgüzel dk. 79), Kamil Fidan, Caner Cengiz, Burak Enes Fıstıkçıoğlu, Rahmi Anıl Başaran, Aykut Çolakoğlu (Mahmut Şat dk. 40), Emre Gürsel Hürcan (Yasin Yıldız dk. 61), Kadir Karış, Mücahit Aslan (Arda Gülmez dk. 61),

Sarı kartlar: Yunus Teke, Abdulkadir Sönmez, Özkan Taştemur (Karaman FK) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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