Haberler

Karaman FK ve MKE Ankaragücü 0-0 Berabere Kaldı

Karaman FK ve MKE Ankaragücü 0-0 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında oynanan karşılaşmada Karaman Futbol Kulübü, sahasında MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Maçta gözlemlenen kırmızı kart ve sarı kartlar dikkat çekti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Doğu Yılmaz, Melih Tan, Fatih Yüzbaşı,

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Şamil Başaran (Samet Dağlı dk. 58), Ali Mert Aydın, Oğuz Çolak, Doğukan İnci (Azad Filiz dk. 58), Sabrican Vural (Eyüpcan Delibalta dk. 70), Sadi Karaduman, Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Cem Aktaş dk. 82), Muhammet Özkal, Hasan Akpınar

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik, Yusuf Emre Gültekin, İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir, Muhammed Hüseyin Sevgili (Atakan Güner dk. 77), Diogo Aleksis Özçakmak, Mervan Yusuf Yiğit, Enes Tepecik (Osman Çelik dk. 62), Miraç Şimşek,

Kırmızı kart: Diogo Aleksis Özçakmak (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Cem Aktaş, Eyüpcan Delibalta, Sadi Karaduman (Karaman FK) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! Bir aday farkı açtı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 365.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.