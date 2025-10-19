Karaman FK ve MKE Ankaragücü 0-0 Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında oynanan karşılaşmada Karaman Futbol Kulübü, sahasında MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Maçta gözlemlenen kırmızı kart ve sarı kartlar dikkat çekti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Doğu Yılmaz, Melih Tan, Fatih Yüzbaşı,
Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Şamil Başaran (Samet Dağlı dk. 58), Ali Mert Aydın, Oğuz Çolak, Doğukan İnci (Azad Filiz dk. 58), Sabrican Vural (Eyüpcan Delibalta dk. 70), Sadi Karaduman, Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Cem Aktaş dk. 82), Muhammet Özkal, Hasan Akpınar
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik, Yusuf Emre Gültekin, İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir, Muhammed Hüseyin Sevgili (Atakan Güner dk. 77), Diogo Aleksis Özçakmak, Mervan Yusuf Yiğit, Enes Tepecik (Osman Çelik dk. 62), Miraç Şimşek,
Kırmızı kart: Diogo Aleksis Özçakmak (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Cem Aktaş, Eyüpcan Delibalta, Sadi Karaduman (Karaman FK) - KARAMAN