TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Armoni Alanya Kestelspor'u 2-1 mağlup eden Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

Armoni Alanya Kestelspor: Onur Behiç Özalgan, Murat Şimşek, Hasan Güleryüz (Dk. 46 Atakan Aybastı), Furkan Mehmet Doğan, Berkay Arı, Gürcan Gözüm (Dk. 46 Alhan Kurtoğlu), Ali Berke Timurcioğlu (Dk. 62 Kaan Güdü), Alp Huy, Yılmaz Basravi (Dk. 46 Samet Bulut), Serhat Enes Çalışan, Muhammet Enes Erdem (Dk. 77 Ahmet Ülük)

Karaman FK: Mertcan Dağlı, Abdulsamet Kırım (Dk. 69 Selçuk Hakalmaz), Burak Gürler, Samet Aydın (Dk. 11 Orhan Nahırcı (Dk. 69 Kadir Bakırtaş)), Ali Kemal Başaran, Akın Akman, Selim Dilli (Dk. 86 İlyas Ural), Ömercan Öndaş, Ensar Kemaloğlu, Ahmet Teker, Umut Dilek

Goller: Dk. 35 Ahmet Teker, Dk. 42 Akın Akman ( Karaman FK), Dk. 64 Samet Bulut (Armoni Alanya Kestelspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Serhat Enes Çalışkan, Dk. 78 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 80 Kaan Güdü, Dk. 86 Atakan, Aybastı, Dk. 89 Alhan Kurtoğlu, 90+8 Murat Şimşek, Dk 90+8 Onur Behiç Özalgan (Armoni Alanya Kestelspor), Dk. 86 İlyas Ural, Dk. 90+4 Ensar Kemaloğlu, Dk. 90+8 Umut Dilek, Dk. 90+9 Akın Akman ( Karaman FK)

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Armoni Alanya Kestelspor'u 2-1 mağlup eden Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Karaman FK, karşılaşmanın 35. dakikasında geliştirdiği ilk gol pozisyonunda 1-0 öne geçti. Ahmet Teker, ceza alanı önünde pas yapan rakibinden önce davranarak kaptığı topu, ceza alanının içine kadar taşıdı ve karşı karşıya pozisyonda ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla kaleci Onur Behiç Özalgan'ın sağından ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Karaman FK, skoru 2-0'a getirdi. Akın Akman'ın ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta kaleci Onur Behiç Özalgan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu.

Armoni Alanya Kestelspor, 64. dakikada Serhat Enes Çalışkan'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Samet Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükselen ekip oldu.

Karşılaşmayı AK Parti Antalya Milletvekili ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tribünden izledi.

Maçın ardından düzenlenen törende Karaman FK kupasını aldı.