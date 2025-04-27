Karaman FK, Nazillispor'u 2-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında Nazillispor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Polat Yaldır ve Resul Türkkalesi tarafından kaydedildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Nazillispor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Hakan Yurtseven, Ayşenur Karakoç, Esra Arıkboğa,
Karaman FK: Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta, İlke Tankul (Melih Eren Uluer dk. 87), Cem Aktaş (Polat Yaldır dk.46), Yunus Teke, Yusuf Yardımcı (Azad Filiz dk. 46), Abdulkadir Sönmez, Abdullah Sezgin, Ömer Faruk Yılmaz, Resul Türkkalesi (Yunus Emre Delikbaş dk. 80), Metehan Mustafa Mollaoğlu (Sabrican Vural dk. 61)
Nazillispor: Ender Güneş, Mücahit Kaya, Onur Yeniçulha, Yakup Emre Bakkal (Muhammet Mustafa Usta dk.88), İlkay İşler, Yusuf Mert Yıldırım (Davut Yusuf Özçelik dk. 84), Hüseyin Melih Öztürk, Güney Tunç, Hasan Avcı, Emre Lale (Ahmet Efe Şimşek dk. 65), Abdullah Beytaş,
Goller: Polat Yaldır (dk.65), Resul Türkkalesi (dk. 72) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Yusuf Yardımcı, Abdullah Sezgin, (Karaman FK), Ender Güneş, Onur Yeniçulha, Hüseyin Melih Öztürk, (Nazillispor) - KARAMAN