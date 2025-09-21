Karaman FK, İskenderunspor'a 3-1 Kaybetti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında İskenderunspor'a 3-1 mağlup oldu. Golleri Sabrican Vural, Berat Yılmaz ve Mustafa Kapı attı.
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Tayfun Sarı, Cem Harman, İlyas Samet Yelen
Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Şamil Başaran (Cem Aktaş dk. 56), İlke Tankul, Ali Mert Aydın (Hasan Akpınar dk. 87), Doğukan İnci (Sabrican Vural dk. 56), Emre Toptan, Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Ertuğrul Şenlikoğlu
İskenderunspor: Emircan Seçkin, Ahmet Biler, Ulaş Zengin, Erdem Can Polat (İsmail Yaşar dk. 77), Berat Yılmaz (Mustafa Kapı dk. 77), Enes Şahin, Kerem Kurşun (Ulaş Yılmaz dk. 90+7), Hüseyin Biler, Koray Uzun, Mohamed Khalil (Erbay Eker dk. 85), Özkan Çetiner (Deniz Erdoğan dk. 46)
Goller: Sabrican Vural (dk. 69), (Karaman FK), Berat Yılmaz (dk. 52), Mustafa Kapı (dk. 78), Deniz Erdoğan (dk. 90+6) (İskenderunspor)
Sarı kartlar: İlke Tankul, Ali Mert Aydın, Şamil Başaran, Azat Filiz, Cem Aktaş, Sabrican Vural (Karaman FK), Erdem Can Polat, Ulaş Zengin, Berat Yılmaz, Kerem Kurşun (İskenderunspor), - KARAMAN