TFF 2. Lig: Karaman FK: 2 Erbaaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Erbaaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti. Goller Hasan Akpınar ve Ahmet Can Gümüş'ten geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Erbaaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti.

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Kaan Kara, Ali Rıza Öztürk, Mahir Selenga Mısır,

Karaman FK: Yakup Mert Çakır, Yusuf Yardımcı, Mustafa Emir Meşe, Emir Can Sayar (Ahmet Can Gümüş dk. 66), Fatih Kızılay, Mustafa Çolak, Yasin Küçük, Umut Buğra Çınar, Hasan Akpınar, Furkan Koyuncu, Mustafa Murat Uslu (Muhammet Kılıç dk. 60 (Ömer Faruk Çalışkan dk.80))

Erbaaspor: Mustafa Güngör, Kağan Kayalı, Taşkın Çalış (Ahmet Daniel Akyıldız dk.80), Oğuzhan Aynaoğlu, Şamil Başaran (Mustafa Ölçer dk. 80), Ömer Kandemir, Ahmet Sun (Recep Türkez dk. 74), Yunus Emre Aydemir, Kubilay Türk Yılmaz, Melih Altınkulaç (Alperen Akar dk. 59), Enver Azmi Sarıalioğlu,

Goller: Hasan Akpınar (dk. 68), Ahmet Can Gümüş (dk. 74) (Karaman FK), Ahmet Sun (dk. 61) (Erbaaspor)

Sarı kartlar: Emir Can Sayar, Umut Buğra Çınar (Karaman FK), Şamil Başaran, Alperen Akar (Erbaaspor) - KARAMAN

