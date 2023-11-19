Karaman FK, 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Karaman FK sahasında karşılaştığı 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti.
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Zafer Gayretli, Kerem Kalkan,
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper (Onur Taha dk.46), Mete, Ahmet Furkan Özcan, Nadir, Özcan (Erdem dk.76), İbrahim Can (Oktay dk.83), Anıl Batın, Berkan Burak, Ahmet Karademir (Ömer Faruk Gümüş dk.61), Kadir Kaan
24 Erzincanspor: Hüseyin, Kamil, Furkan (Gökhan dk.46), Özkan (Bahadır dk.74), Ziya, Çınar, Oğuzhan (Oğuz Han dk.46), Muhammed Enes (Kubilay dk.87), Yusuf Onur, İlker (Enes dk.46), Gençer
Goller: Ahmet Furkan Özcan (dk.17), Ömer Faruk Gümüş (dk.90+4), (Karaman FK),
Sarı kartlar: Anıl Batın, Mete, İbrahim Can, Onur Taha (Karaman FK), Çınar, Gökhan (24 Erzincanspor) - KARAMAN