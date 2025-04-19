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Karaman'da Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Başladı

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Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ve 101 takım ile 506 sporcunun katıldığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, rekor katılımla Karaman'da başladı. Organizasyonda dereceye giren takımlar çeşitli ödüller kazanacak.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, rekor katılımla Karaman'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Karaman Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda ilk hamleler yapıldı.

Türkiye'nin 20 farklı ilinden gelen 101 takımdan 506 sporcunun mücadele edeceği organizasyon; 12 yaş genel: 31 takım, 12 yaş kızlar: 15 takım, 18 yaş genel: 32 takım ve 18 yaş kızlar: 23 takım olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştiriliyor.

Organizasyona 101 takım ile 506 sporcunun rekor bir katılım sağladığı bildirildi.

Her kategoride dereceye giren takımlar, kupa ve madalyaların yanı sıra 665 bin liralık ödül havuzundan nakdi ödüller kazanacak.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen kulüplerimizin heyecanı, Karaman'da satrancın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyacak. Bu şampiyona aynı zamanda milli gurur, takım ruhu ve dostluğun da bir göstergesi olacak. Rekor katılımla düzenlediğimiz final heyecanına katılan tüm kulüplerimize ve sporcularımıza, şampiyonanın düzenlenmesine verdikleri katkıdan dolayı Karaman Belediyesine, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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