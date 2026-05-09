Karaman'da kırsaldaki çocuklar yeşil sahada buluştu

Karaman'da 'Kırsaldan Kente Yolculuk' projesi kapsamında köylerdeki çocuklar için düzenlenen futbol turnuvasında 9 köy takımı mücadele etti. Turnuva sonunda tüm takımlara madalya verildi.

Karaman'da "Kırsaldan Kente Yolculuk" projesi çerçevesinde köylerdeki çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi.

Karaman Valiliği ile İl Özel İdare Akademi Kültür Sanat ve Gençlik Derneği arasında imzalanan protokolle geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje yoğun ilgi görürken, halı sahası bulunan köylere futbol malzemeleri alınarak temin edildi. Köy muhtarlarının da desteğiyle futbol antrenörleri eşliğinde 2 ay boyunca köylerde düzenli antrenmanlar gerçekleştirildi. Çalışmalar süresince takımlara forma, şort ve tekmelik başta olmak üzere tüm maç ekipmanları sağlandı. Antrenman sürecinin tamamlanmasının ardından köylerarası futbol turnuvası düzenlendi. İl Özel İdaresi futbol sahasında gerçekleşen turnuvaya kız ve erkek çocuklardan oluşan 9 köy takımı katıldı. Karşılaşmalar boyunca çocuklar arasında yoğun mücadele yaşanırken coşkulu görüntüler oluştu.

Yapılan maçlar sonunda turnuvaya katılan tüm takımlara protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

Düzenlenen turnuvayı Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Alanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Genel Meclisi üyeleri ve kurum amirleri de izledi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
