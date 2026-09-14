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Karaman’da "Altın Bilekler Basketbol Şöleni" düzenlendi

Karaman’da 'Altın Bilekler Basketbol Şöleni' düzenlendi
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Karaman’da yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla "Altın Bilekler Basketbol Şöleni" düzenlendi.

Karaman'da yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla "Altın Bilekler Basketbol Şöleni" düzenlendi.

Karaman İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğü ile Karaman Akademi Basketbol Spor Kulübü iş birliğinde çocukların basketbola olan ilgilerinin artırılması ve küçük yaşta spor kültürü kazanmalarına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlik, Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Basketbola ilgi duyan çocukları bir araya getiren şölende öğrenciler, basketbol müsabakalarının yanı sıra çeşitli sportif oyunlar ve yarışmalara katıldı. Şölen kapsamında gerçekleştirilen çekilişlerde öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, antrenörler ve veliler katıldı.

Etkinlik, öğrencilere madalya ve katılım belgeleri takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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