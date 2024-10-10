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Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti

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Milli futbolcu Merih Demiral, Türk Devletleri Kupası'nda şampiyon olan U16 Milli Takımı'nın tüm futbolcularına iPhone hediye etti. Merih Demiral'ın bu jesti genç oyuncular arasında büyük bir coşku yarattı.

U16 Milli Takımı, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası finalinde Özbekistan'ı normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçın ardından yapılan penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup etti ve şampiyon oldu.

BÜTÜN TAKIMA TELEFON HEDİYE ETTİ

Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral, bu başarıya imza atan U16 Milli Takımı futbolcularının her birine iPhone marka cep telefonu hediye edeceğini duyurdu. Bu jest sonrasında genç oyuncular büyük bir coşku yaşarken o anlar kameraya da yansıdı.

Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Merih Demiral Milli Takım Futbol

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