Karaköyspor 5'te 5 yapıp namağlup liderliğini sürdürdü

Manisa Süper Amatör Lig B Grubu'nda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karaköyspor, ligin ilk 5 haftasında 5 galibiyet alarak namağlup liderliğini sürdürüyor.

Manisa Süper Amatör Lig 2025-2026 Ferdi Zeyrek Sezonunda B Grubunda 5. hafta maçları tamamlandı. 5. hafta mücadelelerinde Çatalköprüspor kendi evinde Çıkrıkçıspor'a 3-2 yenilirken, 1984 Salihlispor Aral İstasyonspor'u 2-0 mağlup etti. Lider Karaköyspor, Horozköy Gençlik İhtisasspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, Yıldızspor 45 FK ise kendi evinde Kasabaspor'u 3-1 yendi.

Ligin 6. haftasında Kasabaspor kendi evinde lider Karaköyspor'u ağırlayacak. 28 ARalık Pazar günü oynacak diğer maçlar ise şöyle: Aral İstasyonspor-Çatalköprüspor, Çıkrıkçıspor-Yıldızspor 45 FK, 1984 Salihlispor-Horozköy Gençlik İhtisasspor.

Lider Karaköyspor 5. hafta sonunda 5 galibiyet ve 15 puanla zirvede yer alırken, 10 gol atıp kalesinde hiç gol görmedi. Grubun ikincisi Çıkrıkçıspor ise 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 12 puan toplarken, 9 puanlı 1984 Salihlispor ise üçüncü sırada yer alıyor. - MANİSA