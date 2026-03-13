Aleksandar Stanojevic: "Bu galibiyet bize hayatta kalma aşısı gibi geldi"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili, "Bu galibiyet bize hayatta kalma aşısı gibi geldi" değerlendirmesini yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, "İyi bir maçı ardından kendimi iyi hissediyorum. Futbolcularıma gösterdikleri performanstan dolayı saygı duyuyorum" dedi.

"Bu galibiyet bize hayatta kalma aşısı gibi geldi"

Ligde kalma umudunun ne yönde arttığının yönünde sorulması üzerine Stanojevic, "Elbette büyük galibiyet. Fenerbahçe topu tutan takım oldu ama gol atamadı. Bu galibiyet bize hayatta kalma aşısı gibi geldi. Bundan sonra devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"Herkes inanç ve arzu ile sahaya çıkmıştı"

Fenerbahçe'ye karşı 1959 yılından sonra ilk kez ligde galibiyet alınması üzerine Sırp teknik adam, "Fenerbahçe hakkında bu tarz konuşmalar yapmak istemiyorum, büyük bir kulüp. Biz de kulüp olarak galibiyete ihtiyacımız vardı. Bazı oyuncularımı yedek kulübesinde tuttum. Fenerbahçe'nin Antalya ve Samsunspor maçlarında geri dönüşleri oldu. Maçın kazanma arzusuyla sahaya çıktım. Bazı oyuncuları burada tutmak istedim. Fenerbahçe maçı için ekstra motivasyon gerekmiyor. Herkes inanç ve arzu ile sahaya çıkmıştı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı