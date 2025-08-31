Karagümrük Teknik Direktörü Licka: 'Geri Dönüş Mental Açıdan Büyük Destek Sağladı'

Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik Direktör Marcel Licka, maç sonrası açıklamalarında geri dönüşün önemine dikkat çekerek, oyuncuların kazanma isteğinin arttığını vurguladı.

Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu geri dönüş mental açıdan büyük destek sağladı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Marcel Licka, açıklamalarda bulundu. Licka, geri dönüşün önemine dikkat çekerek, "Geçen haftaya göre çok farklı bir Karagümrük izledik. Oyuncularıma kazanmamız gerektiğini söyledim ve topla kaliteli olmamız gerekiyordu. Bugün bunu gösterdik. Hatalarımız oldu ama Antalyaspor bunları değerlendiremedi. En çok sevindiğim şey ise oyuncularımın gösterdiği fedakarlıktı. 1-0 geriye düşmemize rağmen oyunda kaldık, geri döndük ve maçı kazandık" şekllinde konuştu.

Genç oyuncuların özgüven kazandığını vurgulayan Licka, "Üst üste iki maç kaybettik, gol atamadık ve oyuncuların kafasında 'Acaba Süper Lig için yeterli miyim?' sorusu oluşmuştu. Bugünkü galibiyet bu sorulara cevap oldu. Bu geri dönüş mental açıdan büyük destek sağladı. Daha çok gelişecek yönümüz var. Milli arada yeni transferleri bekliyoruz. Umarım bu oyun anlayışını sürdürürüz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

