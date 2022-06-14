Karagümrük'e transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Emir Tintiş'ten Galatasaray'a sitem dolu veda
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Galatasaray'dan VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan genç futbolcu Emir Tintiş, veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı takıma sitem eden 18 yaşındaki futbolcu, "Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray 19 yaş altı takımının yetenekli futbolcularından Emir Tintiş, Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe sitem dolu bir mesajla veda etti.
"TAHMİN ETMEDİĞİM BİR AYRILIK YAŞIYORUM"
Uzun süredir formasını giydiği Galatasaray'da 19 yaş altı takımına kadar yükseldiğini belirten 18 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, "Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bu günlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Emeklerinizi asla unutamam. Kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.
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