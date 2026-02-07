Fatih Karagümrük, Sahasında Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'la karşılaştı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 5. dakikada Serginho kaydetti. Karagümrük aldığı galibiyetle puanını 12'ye yükselterek ligin son sırasında yer alıyor. Antalyaspor ise 20 puanda kaldı.
