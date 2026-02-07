Haberler

Fatih Karagümrük, Sahasında Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Serginho'nun 5. dakikada attığı golle galip gelen Karagümrük, puanını 12'ye yükseltti.

Kaynak: ANKA / Spor
